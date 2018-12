Quando a bolsa estiver a afundar leia um poema

A negociação accionista é feita de sobes e desces. Mas há momentos em que as oscilações são ainda mais expressivas e nem todos os investidores conseguem ver o valor dos seus investimentos andar ao sabor dos mercados.

Para os mais nervosos, Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, tem um conselho: ler um poema do século 19. O poema, da autoria de Rudyard Kipling , intitulado "Se", não é mais do que um apelo à calma. "Se consegues manter a cabeça quando todos estão a perder a deles... Se consegues esperar e não estar cansado de esperar... Se consegues pensar - e não fazer pensamentos, seu objetivo... Se consegues confiar em ti próprio quando todos duvidam de ti... Tua é a Terra e tudo que nela está". O poema faz parte de uma das lições deixada por Buffett aos investidores, na sua carta anual da Berkshire, divulgada em 2017. Fiel à sua ideologia, o investidor argumenta que todos os investimentos devem ser realizados numa lógica de longo prazo, evitando seguir o efeito manada. E só quem resistir a movimentos de venda generalizada e acreditar nos fundamentais das empresas em que investiu irá conseguir alcançar resultados lucrativos. A tarefa não é nada fácil, sobretudo quanto tudo cai.





