Quando não queremos acreditar nos computadores

Mas não é esta a convicção dos especialistas do banco de investimento, revela a CNBC. Os estrategos do Goldman Sachs estão mesmo a dizer aos seus clientes que não há motivos de preocupação, pois o nível atingido por este indicador deve-se à baixa taxa de desemprego e ao forte crescimento económico. "Baixo desemprego e forte dinâmica de crescimento nesta fase avançada do ciclo económico seriam normalmente associados a salários mais elevados e, consequentemente, inflação mais elevada e política monetária mais restritiva", frisam os especialistas. Segundo estes estrategos é essencialmente a falta de inflação que está a afectar algumas variáveis sem que soem os alarmes para os investidores em acções. Nas estimativas destes especialistas, a menos que a inflação "core" suba muito, as taxas de juro nos Estados Unidos e outras economias não vão subir a ponto de levar a uma recessão no curto prazo. Habitualmente são os receios de recessão e queda dos resultados que levam ao "bear market". Em quem devem acreditar os investidores?

Jornalista