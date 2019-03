Quer trabalhar no Goldman? Esqueça o fato e gravata

Conhecido por ser um banco tradicional, o gigante de Wall Street pretende agora passar uma imagem de modernidade. Até porque pretende captar alguns dos maiores talentos da tecnologia e, para isso, precisa de uma imagem menos formal. Um sinal disso mesmo foi dado esta semana quando o Goldman Sachs enviou uma nota interna aos seus 36.000 colaboradores. Neste documento, assinado pelo presidente-executivo David Solomon, o banco relaxa as suas exigências ao nível do vestuário. Já não exige roupa formal aos seus colaboradores e o fato e gravata passaram a ser voluntários, mas apela ao bom-senso. Para justificar esta decisão, o banco apontou "a natureza em mudança dos locais de trabalho, em geral, a favor de um ambiente mais informal". Até porque isso já acontecia, desde 2017, na sua divisão de tecnologia e de negócios digitais. Agora, as regras são iguais para todos. E com elas o Goldman Sachs adapta-se ao perfil de mais de 75% dos seus colaboradores, que são das gerações Millennial ou Z. O mundo muda e o Goldman parece querer mudar com ele.

