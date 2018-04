Resultados serão tudo o que as bolsas precisam? 

Fevereiro e Março trouxeram volatilidade e quedas expressivas seguidas de recuperações acentuadas. Variações que têm demonstrado a sensibilidade dos investidores a tudo o que vai acontecendo à sua volta, nomeadamente os receios de uma guerra comercial entre os EUA e a China. Na próxima sexta-feira, arranca a "earnings season" do primeiro trimestre nos Estados Unidos. Números que podem ser fundamentais para dar um rumo aos mercados. Os primeiros a prestarem contas ao mercado serão os bancos, como é o caso do Citi e JPMorgan. E as perspectivas dos analistas são de que esta será uma época de resultados positiva, o que é comprovado, aliás, pela melhoria de estimativas dos últimos meses. Segundo as previsões recolhidas pela FactSet, as cotadas do S&P500 deverão ver os seus lucros aumentar 17,5%, o maior crescimento trimestral desde os primeiros três meses de 2011. Números que, caso se confirmem, poderão ser o impulso que as bolsas precisam para respirar de alívio.

Jornalista