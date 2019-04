Patrícia Abreu pabreu@negocios.pt 14 de abril de 2019 às 19:05

Será que as regras são mesmo para todos? Os "tweets" de Elon Musk deram que falar, no verão do ano passado. A mensagem de que o líder e criador da fabricante de carros elétricos iria tornar-se privada, já com um preço fixo, abalou as ações da empresa e colocou em alerta o regulador do mercado norte-americano.