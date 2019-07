Só restam cerca de cinco anos à Amazon?

Jeff Bezos apagou as velas dos 25 anos da Amazon na sexta-feira, mas logo foram lembradas as suas palavras, anos antes, de que a empresa um dia iria acabar. A Business Insider recorda várias declarações do multimilionário fundador da Amazon, que, em 2018, até se socorreu da memória para dizer que "se olharmos para as grandes companhias, a sua vida útil tende a ser de mais de 30 anos, e não mais de 100 anos".

Tendo a Amazon comemorado o 25.º aniversário... Bezos, na mesma ocasião, em 2018, disse, no entanto, que era sua missão atrasar o mais que puder essa queda. Dizia, nesse ano, que a Amazon não era "demasiado grande para falir", e, como tal, um dia irá acontecer, admitiu. Já antes o tinha feito. Em 2013, ao "60 Minutos" da CBS, Bezos tinha declarado que a vida útil das companhias era pequena e a Amazon "um dia será descontinuada". O certo é que a Amazon está a ficar "demasiado grande" para falir. E o próprio Jeff Bezos tornou-se na pessoa com a maior fortuna a nível mundial. A Forbes quantifica a sua riqueza em 159 mil milhões de dólares. A CNBC fez as contas. E, ao longo dos últimos 25 anos, Bezos viu a sua fortuna aumentar 17,4 milhões por dia...