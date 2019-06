"The recession is coming"?

Os indicadores económicos não mostram, ainda, que os Estados Unidos da América estejam à beira de uma retração, mas todos falam nessa hipótese. Agora, 40% dos inquiridos pela site Bankrate.com, citado pelo MarketWatch, dizem sentir que a próxima recessão norte-americana já se iniciou ou que começará no próximo ano. Um sentimento que muda consoante seja eleitorado democrata ou republicano. Os primeiros estão mais pessimistas com o momento económico. 27% dos inquiridos que são democratas responderam que a recessão não está para vir, mas está já a acontecer. No caso dos republicanos foram 14% os que deram essa resposta.

Apesar dos indicadores ainda não mostrarem essa recessão, nestas coisas da economia o sentimento mexe muito e a falta de confiança pode mesmo prejudicar consumos privados e, consequentemente, a economia. Mas não são só os consumidores a mostrarem preocupações. Gary Shilling, um economista conhecido como um dos que antecipou a crise de 2008, também acredita que há uma probabilidade de se estar já em recessão, menos expressiva que as anteriores ainda assim. Enquanto se vão fazendo prognósticos, a economia americana entrará no 121.º mês de crescimento. Jornalista