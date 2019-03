Todas as atenções voltadas para os juros

Os investidores "descontaram" também nas obrigações soberanas. Com isso, os juros da dívida alemã, no prazo de referência a dez anos, voltaram a níveis negativos, atingindo mínimos de outubro de 2016. Ou seja, na procura por refúgio, os investidores estão dispostos a pagar para terem em carteira títulos de dívida da Alemanha que só serão reembolsados em 2029. Mas há mais sinais de alarme, também nos Estados Unidos. Isto porque a taxa de juro dos títulos de dívida pública a três meses já está acima da "yield" das obrigações a 10 anos. Uma inversão das pontas da curva de rendimentos dos títulos de dívida dos EUA que não se verificava desde 2007 (em dezembro de 2018, tinha acontecido mas em prazos mais próximos). Em regra, esta situação no mercado de obrigações sinaliza uma recessão da economia. E aconteceu depois de a Reserva Federal ter suspendido, esta semana, os planos para subir mais os juros este ano, devido às preocupações com a economia. É oficial: os mercados estão preocupados.

