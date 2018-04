UBS ainda vê nuvens no horizonte das acções

Esta terça-feira, à hora de fecho desta edição, os principais índices dos Estados Unidos estavam mesmo a valorizar cerca de 0,30%. Mas, apesar desta ligeira recuperação, os analistas do UBS acreditam que ainda há motivos de preocupação. Mais: estes mesmos especialistas prevêem que a tempestade não termine tão depressa. De acordo com a nota de investimento citada pela Bloomberg, o banco de investimento antecipa que os mercados vão continuar voláteis pelo menos até à próxima sexta-feira, quando serão publicados os dados relativos à criação de postos de trabalho do outro lado do Atlântico. Além disso, o desempenho das acções vai também estar dependente de eventuais decisões do Donald Trump em relação ao comércio tradicional. "A tomada de decisão não ortodoxa e imprevisível da administração de Trump deverá manter os mercados no limite", dizem estes analistas. E, na próxima semana, arranca a época de apresentação de resultados do primeiro trimestre. Muitos factores a concentrar as atenções dos investidores. Não há calma no horizonte.

