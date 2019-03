Um apagão venezuelano no mercado petrolífero

Um evento que seguramente irá tornar ainda mais difícil a vida das pessoas que vivem na Venezuela, mas que pode também ter impacto no mercado petrolífero. Segundo a Agência Internacional da Energia (AIE), uma falha de energia na nação pode causar uma "série disrupção" no mercado do petróleo.

O alerta da agência, num relatório divulgado na sexta-feira e citado pelo CNBC, salvaguarda, porém, que a Arábia Saudita deverá ter a capacidade de compensar qualquer problema de produção em Caracas.

"A crise da eletricidade na Venezuela paralisou a maioria do país por períodos de tempo significativos", alerta a AIE. A mesma fonte lembra que "embora haja sinais que a situação está a melhorar, a degradação do sistema de energia é tal que não podemos ter certeza se os reparos são suficientes".

A energia foi restabelecida em muitos pontos do país, mas há ainda muitas zonas que continuam às escuras. Um apagão que pode pressionar a capacidade de produção de petróleo venezuelano.