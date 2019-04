Uma aposta com um sabor muito, muito doce

O chocolate é, para muitas pessoas, uma verdadeira tentação. Mas a gula de uns é o proveito de outros. Com a procura por chocolate a disparar na Ásia há uma empresa que está a ser a grande vencedora do maior consumo.

As ações da Guan Chong dispararam mais de 170% no ano passado, com os lucros da companhia a duplicarem, tornando esta produtora de chocolate a empresa com melhor desempenho da bolsa da Malásia, segundo a Bloomberg. Para o CEO da empresa, Brandon Tay Hoe Lian, este forte comportamento é justificado pela melhoria das margens e pela subida das vendas. "Temos experienciado uma forte procura desde o ano passado", explicou o líder da empresa. O aumento do consumo tem sido impulsionado pelo maior consumo de chocolate negro, visto como uma alternativa mais saudável para pequenos "snacks", o que tem acelerado a procura de cacau. Mas esta procura está a desequilibrar o mercado, devido ao fornecimento limitado de grãos de cacau na Ásia. Enquanto oferta e procura continuarem em lados opostos da balança, tudo indica que as ações da Guan Chong deverão continuar a refletir este desequilíbrio. Uma notícia muito doce para quem detém títulos da empresa em carteira.