Wall Street tem 300 candidatas a estreia

Mas, com o novo ano de 2019, chegaram também novas expectativas e mais confiança das empresas. As principais praças têm acumulado ganhos, ainda que com alguns sobressaltos. E as notícias relativas a ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla anglo-saxónica) têm sido positivas. Para esta semana está prevista a estreia da Lyft, na próxima sexta-feira, já depois do regresso à negociação da Levi Strauss na semana passada. Mas outras companhias pretendem seguir o mesmo caminho. De acordo com dados da Bloomberg, citados pelo Financial Times, são atualmente mais de 300 as empresas que estão a preparar o IPO. Entre elas estão companhias como a Uber, o Airbnb ou o Pinterest. Todas querem aproveitar a oportunidade que o mercado oferece atualmente e que pode não vir a oferecer mais tarde tendo em conta todas as incertezas que ainda permanecem. Como já sabemos, o "timing" é chave para o sucesso destas operações. A verdade é que agora a janela para as estreias parece aberta. Quem vai aproveitar?

