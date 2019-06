Zuckerberg, o todo-poderoso

Se os utilizadores passam cada vez menos tempo na rede social, há, por outro lado, acionistas a quererem que Mark Zuckerberg passe cada vez menos tempo na empresa.

A assembleia geral da semana passada foi prova disso e as críticas ao que dizem ser o poder excessivo de Zuckerberg sucedem-se. E na reunião de acionistas cerca de 68% dos investidores com ações ordinárias - que não têm assento na gestão nem no conselho - votaram pela saída de Zuckerberg da presidência não executiva, um aumento face aos 51% que votaram no mesmo sentido na reunião do ano passado. Só que esses votos pouco pesam, já que quem tem ações de classes B tem mais votos. O que significa que só Zuckerberg com 75% desse tipo de ações tem um poder de voto de 60% no Facebook. Um poder que lhe garante manter-se à tona sempre que houver críticas.

Um cartão vermelho que nunca passará a vermelho.

E também isso faz soar as campainhas de alerta sobre a governação do Facebook.

Jornalista