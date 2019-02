Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 13 de fevereiro de 2019 às 23:00

Condenados a entenderem-se Os grupos privados da Saúde até podem rasgar as vestes mas, no final do dia, acabarão por se entender com a ADSE. Nem esta existe sem eles, nem eles teriam a dimensão que têm sem a ADSE.