Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 28 de fevereiro de 2019 às 23:00

A polémica dos professores num só número: 2,4% Partidos com assento parlamentar e Presidente uniram-se com o grande objectivo de obrigar o Governo a sentar-se de novo à mesa com os sindicatos para negociar algo que já não tem negociação possível. Este jogo do empurra com a barriga vai durar até às eleições e as motivações não têm nada de bonito.