Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 18 de novembro de 2018 às 23:00

Assim, se vê, a falta de força do PSD Foi governo por poucos dias e passou grande parte da legislatura sem qualquer influência no Parlamento. Agora, no final da legislatura, o PSD volta a ser decisivo em vários dossiês-chave, mas vê nessa oportunidade um enorme problema.