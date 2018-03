Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 28 de março de 2018 às 23:00

Crescer acima das suas possibilidades A economia está a crescer acima do seu potencial e a taxa de desemprego prepara-se para descer abaixo do nível "natural". É o que nos dizem os modelos mas as economias teimam em mover-se e em pregar partidas aos economistas.