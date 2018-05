Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 08 de maio de 2018 às 23:00

E que tal multar os municípios? Regras sem sanções para os incumpridores costumam ter poucos resultados e não há nenhuma razão para achar que será diferente com os municípios. Perante o incumprimento, em alguns casos reiterado, do que está previsto na lei do Orçamento do Estado, o Governo devia aplicar a penalização devida.