Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 06 de fevereiro de 2020 às 23:00

Orçamento, uma bola de cristal

O orçamento para 2020 pode ser usado como uma espécie de bola de cristal da legislatura que aí vem. Costa mantém-se ao volante da geringonça, agora mais desengonçada, pôs Jerónimo no lugar do morto e não deixa Catarina sair do banco de trás. Resta saber em que estado saem da viatura quando ela se estampar.