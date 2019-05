Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 02 de maio de 2019 às 23:00

PPP na Saúde: dinheiro e votos Não é segredo para ninguém que a saúde mexe com muito dinheiro, mas também não se pode ignorar o negócio do voto. Estes dois fatores têm afastado o debate sobre as PPP na saúde do essencial: são boas ou más para o Serviço Nacional de Saúde e para os seus utentes?