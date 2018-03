Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 22 de março de 2018 às 23:00

Reforma laboral: mudar tudo mas pouco Esta é uma reforma ao jeito da geringonça: muda pouco muita coisa para que algo mude. Satisfaz as exigências mínimas do Bloco e PCP; preserva as conquistas mais importantes do patronato nos últimos anos; e contorna as linhas vermelhas da Comissão Europeia.