Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 27 de fevereiro de 2020 às 23:00

Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come

É tentador tomar medidas drásticas para reduzir o contacto dos países com o exterior na vã esperança de impedir o contágio do novo coronavírus. No entanto, isso pode ser contraproducente e fazer mais mal do que bem à saúde das pessoas.