Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 22 de setembro de 2019 às 23:00

Uma pré-campanha auspiciosa

O país já ganhou com estas eleições legislativas. Ao contrário do que aconteceu no passado, os líderes dos principais partidos têm sabido manter-se focados nas ideias rejeitando a fulanização da política e os golpes baixos aos adversários. Isso facilita as escolhas dos eleitores ao mesmo tempo que as torna mais certeiras.