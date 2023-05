A Soma dos Dias: a literacia financeira e o sul como motor da Zona Euro

08:30 17 min.

No episódio de estreia, olhamos para o resultado do primeiro inquérito à literacia financeira em Portugal e para o papel dos países do sul como "motores económicos" da zona euro no primeiro trimestre.



Metade das pessoas que usam a internet não sabem que podem perder dinheiro investido em criptoativos. E mesmo de entre os investidores cripto, 20% não têm a consciência que podem incorrer em perdas. O país deve olhar com mais atenção para este tema?

Na segunda parte olhamos para a forma como no primeiro trimestre do ano, os países do sul da Europa, incluindo Portugal, cresceram muito mais do que média na zona euro, tentamos identificar os fatores que levaram a esse resultado e entender se ele pode prolongar-se.