A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: A Altice e os quinze anos da bitcoin

A bitcoin já tem 15 anos. Neste episódio explicamos a perda de interesse em Portugal pela mineração, o processo que recompensa - com criptomoedas - os validadores de transações. Na segunda parte fazemos o ponto da situação da Altice Portugal, que está em processo de venda após a Operação Picoas. Depois do fim de ciclo marcado pela saída de Alexandre Fonseca, a companhia está a suscitar interesse de vários potenciais compradores. Também olhamos para o cenário de consolidação das telecomunicações na Europa. Com Fábio Carvalho da Silva e Sílvia Abreu numa edição de Hugo Neutel.

08:30 14 min.