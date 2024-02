A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: A dívida pública e os lucros da banca

Neste episódio olhamos para a evolução do rácio da dívida pública sobre o Produto Interno Bruto, que em 2023 voltou a níveis inferiores a 100%. Uma parte substancial do esforço foi feito no último trimestre: só nesse período houve uma redução de 13,7 pontos percentuais. Na segunda parte antecipamos o que se pode esperar sobre os lucros dos bancos em 2023. A temporada de apresentação de resultados do setor financeiro tem inicio nesta sexta-feira e são fortes os sinais de que poderão ser números históricos.

08:30 18 min.