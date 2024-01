A Soma dos Dias: A economia chinesa e a crise no Mar Vermelho

A Soma dos Dias

Neste episódio analisamos a economia chinesa, que em 2023 cresceu 5,2%, acima da meta estabelecida pelo governo de Pequim. A evolução, apesar de muito superior à verificada nos países ocidentais, é pouco significativa no histórico da segunda maior economia do planeta, que enfrenta vários desafios com potenciais consequências em todo o mundo. Na segunda parte verificamos qual o impacto em Portugal da crise no Mar Vermelho. O setor têxtil já sente um aumento dos custos, enquanto noutras atividades o sentimento é de precaução. Com Paulo Ribeiro Pinto e Vítor Rodrigues Oliveira numa edição de Hugo Neutel.

08:30 17 min.