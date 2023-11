A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: A estabilidade financeira e o emprego na Black Friday

Projeto do Negócios contextualiza a notícia mais importante da semana e lança o tema que marcará a seguinte.

08:30 14 min.

Neste episódio falamos sobre a estabilidade do sistema financeiro, com base no relatório apresentado esta semana pelo Banco de Portugal, que faz uma radiografia ao setor. O supervisor alertou ainda para vários riscos. Na segunda parte deste podcast centramos atenções no esforço que as empresas de comércio e logística estão a fazer para recrutar trabalhadores com vista à Black Friday, que arranca oficialmente esta sexta-feira, 24 de novembro, e ao período do Natal. Também neste aspeto é uma quadra especial. Com os jornalistas Hugo Neutel e Diana do Mar. Vítor Rodrigues Oliveira é o anfitrião.