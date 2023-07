A Soma dos Dias: a localização do novo aeroporto e os resultados semestrais da CGD

Novo projeto do Negócios contextualiza a notícia mais importante da semana e lança o tema que marcará a seguinte.

08:30 13 min.

Neste episódio olhamos para os novos passos que foram dados num tema que dura há décadas. Foram apresentados os cinco critérios para avaliar as melhores opções para o novo aeroporto da região de Lisboa. Nesta edição antecipamos ainda a apresentação de resultados semestrais das cotadas e dos principais bancos. A Caixa Geral de Depósitos divulga as contas na sexta-feira, 21 de julho, e vem embalada de um primeiro trimestre com bons resultados.