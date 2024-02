A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: A parede de dívida e o incumprimento no crédito à habitação

Neste episódio olhamos para a “parede de dívida” que o país enfrentou nesta semana. Portugal teve de devolver seis mil milhões de euros em obrigações do Tesouro a grandes investidores numa data mais cedo do que o habitual – no ano passado, por exemplo, aconteceu em outubro –, o que levou o país a ter de financiar-se em pleno contexto eleitoral. Por outro lado, evita uma incerteza ainda maior em torno das eleições norte-americanas no final do ano. Na segunda parte analisamos a evolução do incumprimento no crédito à habitação, que em dezembro de 2023 atingiu um mínimo histórico na série que teve início em 1998. Com Leonor Mateus Ferreira e Hugo Neutel numa edição de Vítor Rodrigues Oliveira.

08:30 13 min.