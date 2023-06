A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: a privatização da Efacec e as contas públicas até março

Novo projeto do Negócios contextualiza a notícia mais importante da semana e lança o tema que marcará a seguinte.

08:30 17 min.

Neste episódio analisamos a reprivatização da Efacec e a sua venda à Mutares, cujos detalhes o Governo tem mantido em segredo. Na segunda parte deste podcast, olhamos para os sinais que já existem sobre as contas do Estado no primeiro trimestre, tentando antecipar o que poderá sair da publicação de dados sobre o crescimento económico, pelo Instituto Nacional de Estatística, na próxima semana.