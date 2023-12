A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: A semana de quatro dias e a Farfetch

Neste episódio olhamos para as conclusões preliminares do projeto da semana de quatro dias que está a envolver mil trabalhadores de 41 empresas. Após trabalharem neste regime durante três meses, 85% dos empregados dizem que só sairiam para uma empresa que pratique a semana tradicional por um salário 20% superior ao atual. Na segunda parte tentamos entender o que se passa com a Farfetch. Com Joana Almeida e Carla Pedro. Hugo Neutel é o anfitrião.

08:30 11 min.