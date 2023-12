A Soma dos Dias: A versão final do Orçamento e a comissão do aeroporto

Projeto do Negócios contextualiza a notícia mais importante da semana e lança o tema que marcará a seguinte.

08:30 15 min.

Neste episódio analisamos a versão final do Orçamento do Estado para 2024, que foi aprovado num contexto que, aquando da apresentação da proposta do Governo em outubro, ninguém conseguiria adivinhar. Na segunda parte o foco é a Comissão Técnica Independente do novo aeroporto de Lisboa, que na próxima semana apresenta conclusões sobre a análise às localizações propostas para a infraestrutura. Com Paulo Ribeiro Pinto e Vítor Rodrigues Oliveira, numa edição de Hugo Neutel.