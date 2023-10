A Soma dos Dias: A Web Summit e o IUC

Projeto do Negócios contextualiza a notícia mais importante da semana e lança o tema que marcará a seguinte.

27 de Outubro de 2023 às 08:30 17 min.

Neste episódio analisamos o terramoto em torno da Web Summit e as ondas de choque e reações que provocou não apenas na feira de tecnologia mas no Governo. O Executivo garante que está empenhado em assegurar que o evento marcado para daqui a cerca de duas semanas em Lisboa decorra com normalidade. Na segunda parte olhamos para a polémica do Imposto Único de Circulação.