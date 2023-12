A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: Alcochete e o Governo de gestão

Neste episódio olhamos para as conclusões da Comissão Técnica Independente que recomenda Alcochete como a melhor localização para o novo aeroporto de Lisboa. A solução repete uma decisão de 2008 - depois abandonada - de construir a nova infraestrutura no campo de tiro e foi imediatamente criticada por várias partes interessadas. Na segunda parte analisamos o que pode e não pode fazer um Governo de gestão, como o que o país tem a partir desta sexta-feira - e tentamos entender quem define o que pode e não pode ser feito pelo executivo. Com Celso Filipe e Filomena Lança, numa edição de Hugo Neutel.

08:30 12 min.