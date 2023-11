A Soma dos Dias: As alterações ao OE e o Poder de Fazer Acontecer

Projeto do Negócios contextualiza a notícia mais importante da semana e lança o tema que marcará a seguinte.

09:21 16 min.

Neste episódio analisamos as alterações à proposta de Orçamento do Estado para 2024, com destaque para as do PS, que têm aprovação garantida no parlamento. O recuo no aumento do IUC para veículos anteriores a 2007 é uma delas, mas há outras novidades para famílias e empresas. Na segunda parte antecipamos a entrevista ao Nobel da Economia Paul Krugman que será a figura central da conferência do Negócios "O Poder de Fazer Acontecer" marcada para a próxima terça-feira.