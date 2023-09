A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: Estagnação e a sequela do Conselho de Estado

08:30 16 min.

Neste episódio – que marca o regresso depois da pausa do verão – olhamos para a estagnação da economia confirmada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e para alguns novos detalhes avançados pelo INE, que também publicou dados sobre a inflação. Na segunda parte antecipamos a continuação do Conselho de Estado que foi suspenso em julho e durante o qual António Costa ouviu críticas sobre a condução do país. O primeiro-ministro, que não pode retorquir, terá nova oportunidade no dia 5. Hugo Neutel é o anfitrião.