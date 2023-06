A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: juros altos até 2024 e o verão do turismo

Novo projeto do Negócios contextualiza a notícia mais importante da semana e lança o tema que marcará a seguinte.

A carregar o podcast ...

08:30 17 min.

Neste episódio olhamos para as principais conclusões do Fórum do Banco Central Europeu que decorreu até quarta-feira. Foi em Sintra que Christine Lagarde pediu aos governos que terminem os apoios a famílias e empresas e anunciou que os juros poderão permanecer altos até 2024, motivando reações do Presidente da República e do primeiro-ministro. Na segunda parte – e com o período de férias do verão à porta – antecipamos as expectativas do sector do turismo para este verão.