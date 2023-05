A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: o abrandamento da inflação e os 25 anos do Banco Central Europeu

08:30 17 min.

No terceiro episódio olhamos para a evolução da inflação a partir das declarações do ministro das Finanças. Fernando Medina acredita que no segundo semestre haverá meses em que a inflação vai ficar abaixo de 3%. Como se explica esta previsão?



Na segunda parte olhamos para os desafios do Banco Central Europeu que está prestes a assinalar 25 anos de existência. Foi um percurso com momentos importantes na história da Zona Euro, com destaque para um discurso de Mario Draghi em 2012.