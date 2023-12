A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: O ano em revista e os mercados em 2024

Neste episódio levantamos o véu sobre as escolhas do Negócios para as personalidades e acontecimentos do ano, em Portugal e lá fora, na antevisão de um trabalho aprofundado que publicamos nesta sexta-feira. Na segunda parte fazemos o balanço dos mercados em 2023 e antecipamos as tendências para o próximo ano. Com Celso Filipe e Leonor Mateus Ferreira. Hugo Neutel é o anfitrião.

A carregar o podcast ...

08:30 13 min.