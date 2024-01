A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: O BCP e o PIB de 2023

Neste episódio centramos a atenção na Fosun, que esta semana reduziu a participação que detém no Millennium BCP para cerca de 20%. O que pode significar esta operação para a estratégia da empresa chinesa em Portugal? Na segunda parte, tomamos o pulso à economia portuguesa, em véspera de novos dados anuais do Instituto Nacional de Estatística relativos ao crescimento económico em 2023. E traçamos as diferenças face ao que se espera para este ano. Com o coordenador de empresas, Hugo Neutel, e o editor de Economia, Paulo Ribeiro Pinto. Vítor Rodrigues Oliveira é o anfitrião.

08:30 13 min.