A Soma dos Dias: O conflito entre Israel e o Hamas

Neste episódio analisamos o conflito entre Israel e o Hamas, que tem marcado - e certamente continuará a marcar - a atualidade. Olhamos para o papel chave do Irão e para as consequências económicas da guerra – as que já existem e as que podem vir a verificar-se. Com o diretor-adjunto do Negócios, Celso Filipe e a jornalista Carla Pedro. Hugo Neutel é o anfitrião.