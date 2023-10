A Soma dos Dias: O Orçamento do Estado e os testes de esforço no crédito

08:30 18 min.

Neste episódio analisamos em maior profundidade o Orçamento do Estado para 2024, passando pelo alívio às famílias, pela pouca atenção dada às empresas e pela vertente política das medidas. Na segunda parte antecipamos a entrada em vigor do alívio nos testes de stress ditados pelo Banco de Portugal e que são calculados na concessão de crédito. Com a diretora do Negócios, Diana Ramos, e os editores de Economia, Paulo Ribeiro Pinto, e de Mercados, Leonor Mateus Ferreira. Hugo Neutel é o anfitrião.