A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: O TGV e Davos

Neste episódio, apanhamos a boleia da alta velocidade, porque o projeto tem, finalmente, luz verde para avançar. Olhamos para o calendário do TGV e para a forma como esta obra se vai concretizar, bem como para o papel que Bruxelas desempenha para que tudo possa acontecer. Na segunda parte, antecipamos o Fórum Económico Mundial, que vai reunir em Davos, na Suíça, mais de uma centena de governos, as principais organizações internacionais, empresários e outras lideranças de todo o mundo. Com o diretor adjunto Celso Filipe e o editor de Economia Paulo Ribeiro Pinto. Vítor Rodrigues Oliveira é o anfitrião.

A carregar o podcast ...

08:30 14 min.