A Soma dos Dias: Os 15 anos da nacionalização do BPN e a privatização da TAP

Projeto do Negócios contextualiza a notícia mais importante da semana e lança o tema que marcará a seguinte.

08:30 21 min.

Neste episódio olhamos para a história da nacionalização do BPN, que faz 15 anos, e recordamos os protagonistas e os números envolvidos. E perspetivamos a privatização da TAP, enquadrada nos alertas do Presidente da República. Um episódio com Hugo Neutel e Celso Filipe, conduzido por Vítor Rodrigues Oliveira.