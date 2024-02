A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: Os contratos de trabalho das plataformas e a Galp

Neste episódio analisamos a decisão do Tribunal de Trabalho de Lisboa que reconheceu a existência de um contrato de trabalho entre a Uber e um estafeta. O processo fica marcado por um erro insólito: na hora de notificar a empresa, a justiça enganou-se na morada e enviou a carta para outra plataforma, a Glovo. Na segunda parte olhamos para as expectativas sobre os resultados da Galp que será a primeira cotada do PSI a apresentar os números de 2023. Com Catarina Almeida Pereira e Vítor Rodrigues Oliveira numa edição de Hugo Neutel.

A carregar o podcast ...

08:30 9 min.