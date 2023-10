Advogado do Diabo - Episódio 57

27 de Outubro de 2023 às 10:00 31 min.

Neste episódio de "Advogado do Diabo", videocast do Negócios, contamos com a participação de André Pinção Lucas, diretor-executivo e confundador do instituto Mais Liberdade e um dos autores do livro "Trancas à porta – Desfazendo mitos sobre a crise da habitação", para discutir, mais uma vez, o tema da habitação.Afinal, existe ou não uma crise da habitação em Portugal e em boa parte da Europa? E o que foi feito na habitação na última década, foi muito pouco? O problema tem origem nos salários baixos? Há o risco de se criar um fosso social?Este episódio também está disponível em vídeo