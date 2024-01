Advogado do Diabo e Miguel Farinha, da EY Portugal, de olhos postos nos riscos de 2024

10:00 19 min.

Neste episódio do "Advogado do Diabo", o videocast do Negócios, o convidado é Miguel Farinha, country manager da EY em Portugal, com quem falamos sobre os desafios de 2024.Para Miguel Farinha, country manager da EY em Portugal, "vai ser um ano complexo" e já há sinais de preocupação na economia e no investimento.Os chips e um potencial conflito no pacífico sul é um dos fatores a ter em conta.Quanto às legislativas de 2024, Miguel Farinha acredita que "o elefante na sala é o Chega", mas espera que os portugueses saibam olhar para a realidade política com maturidade e responsabilidade.Este episódio também está disponível em vídeo