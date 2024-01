Advogado do Diabo e Pedro Brinca: falta literacia financeira aos gestores das PME?

10:00 17 min.

Neste episódio do "Advogado do Diabo", o videocast do Negócios, o convidado é Pedro Brinca, economista e docente da Nova SBE, com quem falamos sobre os conhecimentos dos gestores das pequenas e médias empresas.O economista e docente da Nova SBE acredita que é essencial reforçar o conhecimento dos gestores das pequenas e médias empresas para que as empresas possam implementar nova estratégias de crescimento. Nesse sentido, a Nova SBE lançou o Voice Leadership, um programa de formação, mentoria e networking para PME. Visa aumentar o nível de literacia em gestão porque este é determinante para o crescimento da economia e da competitividade de cinco mil empresas."A economia só cresce se se criar valor", defende o economista Pedro Brinca, lembrando que a melhoria da governação é essencial a esse processo de crescimento.Este episódio também está disponível em vídeo