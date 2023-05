Advogado do Diabo

Advogado do Diabo - Episódio 41

A carregar o podcast ...

26 de Maio de 2023 às 10:00 28 min.

Neste episódio contamos com a participação de Carlos Tavares, economista, ex-ministro da Economia e antigo presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que apresentou recentemente "Um Caminho para Portugal - Uma política económica integrada para a produtividade, a inovação e o crescimento".



No ensaio, Carlos Tavares escreve que o país tem tido um comportamento "dececionante" do ponto de vista da produtividade e riqueza nas últimas décadas.



É um problema incontornável em Portugal? É necessária uma mudança estrutural das condições de funcionamento da economia? Falta definição de políticas orientadas para o crescimento e produtividade? Que reformas são essenciais?